Valentina Nappi mostra il pancione e viene sommersa di insulti: lei risponde

è una delle attrici per adulte più famose in Italia (nonché una delle più “cliccate”) e proprio ieri ha pubblicato su Instagram un paio di post di lei col. Parlando con i follower ha svelato di essere incinta di 8 mesi, anche se il rischio troll è dietro l’angolo. Meno di un anno fa, infatti, durante una chiacchierata con Giuseppe Cruciani, aveva infatti confessato di non volere figli.“Non ho intenzione di avere figli perché siamo troppi al mondo, ma non lo vedete che siamo troppi? C’è il riscaldamento globale, non si trova parcheggio, fare un figlio è un gesto di egoismo, è importante prendersi la responsabilità verso la società”.Avrà cambiato idea? Nel dubbio, auguri, anche se il focus di questo articolo è sul sessismo che è stata costretta a subire nei migliaia di commenti che le sono arrivati.