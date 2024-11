Universalmovies.it - Tom Hardy tra gli interpreti della nuova serie tv di Guy Ritchie

Leggi su Universalmovies.it

Il regista Guytornerà presto sul set per unatv crime per Showtime, e nel farlo potrà contare su un cast di tutto rispetto.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il progetto legato ad unatv spin-off di Ray Donovan ordinata da Showtime nel mese di febbraio in realtà ha cambiato direzione creativa, ed è diventata nel frattempo una crime drama ambientata a Londra con due famiglie in lotta tra loro. Latv non ha un titolo ufficiale, ma può contare al momento per il cast su tre nomi di grande impatto mediatico: Tom, Helen Mirrren e Pierce Brosnan.La fonte spiega che Tom(prossimamente al cinema con Havoc) avrà il ruolo di un mediatore che lavora per una famiglia potente di Londra; Pierce Brosnan, invece, avrà il ruolo del leaderfamiglia per cui lavora, con Helen Mirren nel ruolomoglie.