Ilfattoquotidiano.it - Stupro di gruppo a Palermo: niente domiciliari per Angelo Flores, condannato in primo grado a 7 anni. “Potrebbe reiterare il reato”

il. Per questo, autore dei video nella notte delloal Foro italico a, resterà in carcere. La sua avvocata Leonarda Lo Presti aveva avanzato richiesta di arresti, ma la seconda sezione del tribunale di, presieduta da Roberto Murgia, ha respinto la richiesta: “Non emerge, con particolare riguardo all’esigenza di cui alla lettera C dell’articolo 274 del codice di procedura penale, alcuna sostanziale modifica del grave quadro cautelare, rafforzato dalla recente sentenza di condanna”, hanno scritto i giudici., 23la notte dellotra il 6 e 7 luglio del 2023, è statoinil 9 novembre scorso a setteper violenza sessuale di. Era stato lui ad agganciare la vittima per organizzara la serata.