Shapovalov critico sulla squalifica di Swiatek | Un mese di squalifica eh… Le regole sul doping sono incoerenti

Iga, numero due del ranking Wta, sospesa unper. Nemmeno è uscita la notizia che già alcuni tennisti sollevano dubbi sul modo di procedere dell’Itia. Uno su tutti è il canadese Denis, lo stesso che già aveva polemizzato sul caso clostebol di Sinner.In questo caso,si è limitato a scrivere su X:“Undieh.”1 month ban eh— Denis(@denisshapo) November 28, 2024Un commento che suscita parecchie perplessità. E a chi gli fa notare che la “contaminazione” può capitare a chiunque, risponde:“Questo non rende giusto che giocatori come Halep e altri abbiano avuto delle sospensioni folli per cose simili.contento che stia cambiando perché lesulingiuste. Ma ragazzi come Ymerancora sospesi e non è mai risultato positivo.