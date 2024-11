Lanazione.it - Serie D, la totalità delle quote della FC Pistoiese è nelle mani di Sergio Iorio

Pistoia, 28 novembre 2024 – Le stradeFootball Clube dell’azionista New Orange, di Fabio Fossati e Domenico Totaro, si dividono: da oggi, per un periodo come annunciato breve, “il presidenteFootball Clubha lasocietarie al netto di operazioni notarili in corso”.era inizialmente al cinquanta per cento nell’assetto azionario. L’ha comunicato lo stesso massimo dirigente nel corso di una conferenza stampa indetta nella sala stampa dello stadio Marcello Melani di Pistoia; al fianco dic’era l’amministratore delegato Fabio Fondatori, mentre siedeva tra i giornalisti il direttore sportivo Massimo Taibi. Non era presente, invece, Fabio Fossati:ne aveva annunciato l’intervento da remoto. Entro il prossimo mese di dicembre,comunicherà i nominativi dei soci che lo aiuteranno sino alla fine del campionato diD 202425 (laè nel girone D).