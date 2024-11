Digital-news.it - Semifinale X Factor 2024: la sfida decisiva verso Napoli (diretta Sky e NOW). Ospite Gazzelle

Leggi su Digital-news.it

– LIVE SHOWGIOVEDI 28 E' L'ORA DELLAMANCHE CON L'ORCHESTRA E 2 ELIMINAZIONI NELLA SERATA CHE PROCLAMA I FINALISTI DI QUESTA EDIZIONEConduce GIORGIAGiudici ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI, PAOLA IEZZIinsu Sky Uno in streaming su NOWSul palco della XArenaÈ il momento delladi X: giovedì 28, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo, scoglio prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a, attesa per il prossimo 5 dicembre.Per i 6 artisti ancora in gara, per la conduttrice Giorgia e anche per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi una nuova e impegnativa serata dal menù ricchissimo: due manche, di cui la prima sarà quella – amatissima – con l’orchestra di X