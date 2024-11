Quotidiano.net - Sdgs Leaders, 'insieme per la sostenibilità, è di tutti'

"Laè di, questo il messaggio che vogliamo rappresentare. Vogliamodentro questo percorso. Creare un ecosistema sia nelle nostre organizzazioni sia verso l'esterno". Lo afferma il managing director di, Marco Gallo, in apertura delSummit 2024, in corso alla Ceo for Life Club House in piazza di Monte Citorio. La strada indicata dal fondatore e presidente di Ceo for Life, Giordano Fatali, promotore dell'iniziativa, è "una serie di taskforce nazionali di scopo e permanenti". Sui temi più importanti per il paese come abbattere la violenza di genere, come raggiungere zero disoccupazione, come avere una transizione ecologica giusta e che funzioni, su mobilità sostenibile, risorse idriche intelligenza artificiale, cybersecurity, ogni taskforce ha tre obiettivi su cui lavorare: progetti interaziendali e pubblico-privato, leggi e cultura.