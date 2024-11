Sciopero 29 novembre 2024 fasce di garanzia orari e modalità di settori coinvolti Come muoversi a Roma Milano Napoli e Torino

Leggi su Open.online

A vincere il braccio di ferro tra il ministero dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati alla fine è stato il ministero. A causa della precettazione, logenerale del 29coinvolgerà i trasporti per 4 ore. Inutili sono stati i ricorsi intentati da alcune sigle sindacali, rigettati dal Tar. A differenza di quello dello scorso fine settimana, non coinvolgerà le ferrovie, proprio perché queste hanno già scioperato pochi giorni fa. Saranno interessati invece i voli aerei, per i quali è possibile consultare i voli garantiti e ledi rimborso in caso di cancellazioni o ritardi.Chi sciopera il 29Potranno quindi incrociare le braccia tutti ipubblici e privati. Imaggiormente a rischio sono i trasporti pubblici, la sanità e la scuola. Nello specifico, nell’ambito dei trasporti, potranno scioperare i lavoratori di autostrade, aviazione, mezzi su gomma e ferro.