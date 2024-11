Oasport.it - Scacchi, Campionati Italiani 2024: Lumachi sorprende Moroni, nessuno a punteggio pieno

In archivio, a Torino, la seconda giornata deiAssoluti di. La notizia principale è che non ci sono già più giocatori a: al massimo ci sono parecchi 1,5, ma nessun 2. Questo a testimonianza del fatto che siamo di fronte a un’edizione che si preannuncia ben poco scontata.Di sicuro non prevedibile era la vittoria di Gabrielesu Luca. Eppure il trentino, che ha recentemente messo insieme la terza norma per diventare Maestro Internazionale, riesce a sconfiggere Luca, per di più con il Nero, dopo aver conquistato una qualità di vantaggio (due Torri contro Torre e Alfiere e un pedone per parte) e aver magistralmente condotto un finale non semplice da vincere.Altri due i risultati decisivi oggi: Pier Luigi Basso fa cadere dritto in un tatticismo della Catalana Claudio Paduano già alla decima mossa, sfruttando poi un errore dello stesso alla sedicesima per guadagnare una Torre e di lì condurre in porto una partita sempre tenuta in pugno.