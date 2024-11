Roma si scaglia contro gli agenti con un cane di grossa taglia | arrestato 35enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024- Stavano svolgendo uno dei consuetilli a contrasto del degrado in zona Colli Albani, glidella Polizia Locale diCapitale del VII Gruppo Appio, quando, durante alcuni accertamenti su caravan e roulotte presenti in via dei Cessati Spiriti, un uomo di 35 anni, fermato per le procedure di identificazione, si è rifiutato di esibire i documenti, oltraggiando e inveendogli operanti, con l’ausilio di undi. Il personale, appartenente al Reparto Nae ( Nucleo Assistenza Emarginati), ha proceduto all’arresto del, di nazionalità romena, già noto alle forze di polizia. Diversi i precedenti penali emersi a suo carico.Per tale ragione, all’esito del processo con rito direttissimo, che ha avuto luogo ieri, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.