Sport.quotidiano.net - Robur ‘obbligata’ a rialzare la testa. L’ostacolo è il Follonica Gavorrano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la brutta sconfitta con il Trestina, il Siena è chiamato a una prestazione sopra le righe. La trasferta che attende i bianconeri domenica, eppure, non è di quelle più agevoli: accreditato tra le squadre attrezzate per la vittoria finale, partito senza troppo entusiasmare, ilha ingranato la marcia ed è riuscito a risalire la china, portandosi a pochi passi dalla zona play off. La squadra di Magrini, d’altro canto, ha bisogno di punti per non perdere ulteriori posizioni, per ritrovare le certezze perdute e per riconquistare la fiducia dei tifosi che, alla luce degli ultimi due ko casalinghi, contro Fulgens Foligno e, appunto, Trestina, si sono fatti sentire. Vero è che, al di là dei demeriti e senza cercare alibi che non servono, anche la sfortuna, non ha mai baciato la, in questa stagione.