"Rinnovo Kvara, ADL è deluso": la rivelazione arriva in diretta

Ildie la delusione di Aurelio De Laurentiis: spunta il retroscena legato al numero 77 georgiano. Passano i giorni, le settimane, e ildiresta sempre un degli argomenti di discussione principali in casa Napoli. Il numero 77 georgiano vive un momento particolare, e anche dopo la partita contro la Roma non sono mancate le critiche nei confronti di una prestazione che secondo alcuni non ha rispettato quelle che sono le reali qualità dell’attaccante.Resta, quello del, un tema caldo e sul quale difficilmente pare si possare ad una conclusione in tempi brevi. Il Napoli e l’entourage del calciatore non hanno trovato una quadra, e ad oggi sembra difficile ipotizzare risvolti futuri considerando che le parti sono ancora distanti su diversi punti.In primis c’è il tema dell’ingaggio, ma anche la questione legata alla clausola rescissoria sembra bloccare i lavori di prolungamento: da ora alla prossima estate i colloqui proseguiranno, anche se c’è convinzione nel tenere tutti concentrati sul campo, come spiegato anche da Giovanni Manna più volte nel corso delle ultime settimane.