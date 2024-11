Ilrestodelcarlino.it - Rigenera Sbt: "C’è solo un muro di cemento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si sta intervenendo sull’area Ballarin ma sembra che nessuno si curi del fenomeno degli allagamenti che attanagliano quella zona". Lo affermano l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa del gruppo ’Sbt’. "È evidente che quella zona è particolarmente soggetta a fenomeni di allagamento, anche significativi – affermano –. Viviamo in un’epoca in cui la decementificazione e il concetto di ‘città spugna’ sono centrali nellazione urbana, e ci chiediamo: un intervento come quello in corso al Ballarin, che sembra ampliare la copertura del suolo, rispetta davvero questi criteri di sostenibilità?". L’intervento sul Ballarin, secondo i due referenti, rischia di essere un’occasione mancata per adottare soluzioni innovative e sostenibili. L’espansione delle superfici impermeabili potrebbe peggiorare una situazione già critica, anziché migliorarla.