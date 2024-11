Lettera43.it - Raid su postazione di Hezbollah, l’esercito libanese denuncia: «Israele ha violato il cessate il fuoco»

Leggi su Lettera43.it

ha accusato, che ha compiuto unaereo contro una basenel Libano meridionale, di aver «ripetutamente l’accordo diil» entrato in vigore il 27 novembre, dopo più di un anno di ostilità lungo la Linea Blu e due mesi di guerra aperta tra l’Idf e il movimento armato sciita, sostenuto dall’Iran.Soldato disu un carro armato dell’Idf (Getty Images).Un drone israeliano ha inoltre attaccato una vettura nel sud del LibanoUn drone dell’aeronautica militare israeliana ha inoltre attaccato un veicolo nella zona del villaggio di Markaba, nel sud del Paese dei cedri: due persone sono rimaste ferite. Si tratta del primo attacco con drone segnalato da quando è entrato in vigore la tregua. «È stato identificato l’arrivo di sospetti, alcuni con veicoli, in diverse aree del Libano meridionale, il che costituisce una violazione delil», ha dichiarato l’Idf, spiegando di aver sparato «un colpo di avvertimento» che non aveva lo scopo di uccidere chi si trovava a bordo della vettura.