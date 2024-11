Formiche.net - Rabat vuole diventare un hub della difesa. Le mosse per attrarre investitori esteri

Esentare le aziende del settoredalle tasse per incrementare la produzione militare e incoraggiare le società straniere a investire nel Paese. È la proposta che arriva dal governo del Marocco, che ha di recente approvato una proposta di bilancio per il 2025 al cui interno è prevista l’esenzione per il comparto militare. Come riferito dal portavoce del governo Mustapha Baitas: “Questa bozza di decreto mira a consentire ai produttori di attrezzature per lae la sicurezza, armi e munizioni di ottenere un’esenzione temporanea dall’imposta sulle società”. In generale, la proposta di bilancio presentata daprevede anche di aumentare il budget per lada 124 miliardi di dirham (circa dodici miliardi e mezzo di euro) nel 2024 a 133 miliardi (poco più di tredici miliardi di euro) nel 2025.