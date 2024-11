Quattro nei guai a Siena per malversazione dopo le indagini della Finanza

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ottiene un prestito garantito dallo stato per l’azienda ma utilizza i fondi per motivi privati e comunque diversi rispetto a quelli per cui li aveva ottenuti: società nel mirino. Sotto la direzionelocale procura, il comando provincialeGuardia didiha avviatonei confronti dipersone per i reati died indebita percezione di erogazione pubbliche.Gli accertamenti hanno avuto inizio con il controllo in materia di spesa pubblica, avviato dalla tenenza di Montepulciano, nei confronti di una società che ha ricevuto nel 2020 finanziamenti per 570mila euro garantiti dallo Stato ai sensi del Decreto liquidità. Il successivo esame dei documenti contabili e delle richieste di credito presentante agli intermediari e la ricostruzione dei flussi finanziari hanno consentito di ipotizzare che i prestiti siano stati ottenuti grazie alla produzione di documenti falsi e che le somme percepite abbiano avuto una destinazione diversa rispetto all’interesse pubblico sotteso all’erogazione.