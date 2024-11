Oasport.it - Perché Lara Colturi gareggia per l’Albania? La spiegazione della mamma Daniela Ceccarelli

Dopo un paio di stagioni d’apprendimento, in cui ha fatto tanta esperienza raccogliendo numerosi piazzamenti in zona punti e come miglior risultato un ottimo 9° posto in slalom a Flachau lo scorso 16 gennaio,è esplosa definitivamente nella giornata di sabato 23 novembre chiudendo in seconda posizione lo slalom speciale di Gurgl alle spalle di una certa Mikaela Shiffrin.Un risultato strabiliante per la diciottenne italiana naturalizzata albanese, che ha conquistato così il primo podiocarriera in Coppa del Mondo dimostrando di poter recitare un ruolo da protagonista nel Circo Bianco già nel corso di questa stagione. Si tratta di uno scenario beffardo per la squadra azzurra di slalom, che fa ancora tanta fatica a vedere la luce in fondo al tunnel portando poche atlete in zona punti e osservando con il binocolo le posizioni di vertice.