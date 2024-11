Lortica.it - Opocsoro

L’Oroscopo del 28 Novembre: pianeti Confusi e stelle in scioperoBentornati a questa nuova puntata dell’oroscopo, dove i segni zodiacali cercano risposte e il cielo risponde con un’alzata di spalle. I pianeti oggi sembrano smarriti come chi cerca il Wi-Fi gratis. Cosa significa per te? Semplice: problemi. Ma almeno puoi ridere di quanto tutto sia assurdo. Pronti a scoprire le delusioni cosmiche di oggi? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti un gladiatore in lotta contro mulini a vento. Le tue idee brillanti saranno accolte con sguardi vuoti e un sincero “Non ci interessa”. È il karma che ti ricorda che il mondo non ruota intorno a te. Respira e vai avanti, anche se nessuno applaude.Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi vuoi solo stare tranquillo, ma ovviamente il destino ha altri piani.