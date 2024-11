Inter-news.it - Oaktree, quanti rinnovi all’Inter! Dumfries solo l’ultimo della lista

Leggi su Inter-news.it

La nuova proprietà americana dell’Interha chiuso ieri il rinnovo di Denzel. Quello dell’olandese non è però l’unico, èdi una lunga.RINNOVO! – Finalmente Denzelha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Finalmente, perché se ne parlava da un anno e mezzo e non si riusciva ancora a raggiungere l’accordo definitivo. L’olandese guadagnerà 4 milioni di euro, gli è stata riconosciuta la centralità nel progetto nerazzurro.ha dato il via libera all’operazione e ha dimostrato ancora di voler investire nella squadra di Simone Inzaghi, che negli ultimi mesi ha ricevuto segnali importanti dalla proprietà., la forza dietro iSEGNALI –non è il primo rinnovo targato. In realtà la proprietà americana ha fatto tutto ciò che Steven Zhang non aveva fatto dopo il primo Scudetto con Antonio Conte.