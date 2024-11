Ilfattoquotidiano.it - Nuovo assalto all’acqua pubblica. Forza Italia riprova a privatizzare con un emendamento al ddl ambiente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con un escamotageprova a far rientrare i privati nella gestione dell’acqua. Il senatore Adriano Paroli ha presentato unal ddl di conversione del decreto per la tutela ambientale, ora all’esame della Commissionedel Senato che consentirebbe l’ingresso di capitali privati nelle società alle quali viene affidata in house la gestione dei servizi idrici.Fino ad oggi per affidare in modo diretto servizi o concessioni a società in house, queste dovevano essere interamente a capitale pubblico. Le società miste che gestivano i servizi idrici avevano partecipato a una gara. L’effetto della norma, che l’opposizione contesta, è quello di compiere “un ulteriore passo verso la privatizzazione nella gestione della risorsa idrica“.Enti locali alle prese con problemi di bilancio (il governo si appresta a ridurre ancora i trasferimenti, ndr) potrebbero essere spinti a far entrare i privati nella gestione degli acquedotti per reperire risorse finanziari.