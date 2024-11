Gaeta.it - Nuovi personaggi e intrighi nella 21° stagione di Tempesta D’Amore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La famosa soap opera tedesca “” si prepara a debuttare con la sua 21°, portando fresche storie eal Fürstenhof. Mentre i fan italiani seguono le avventure della 19°, i telespettatori tedeschi sono in attesa di scoprire cosa riserveranno le nuove puntate, programmate per partire il 5 dicembre. Le anticipazioni parlano già di un cast arricchito con l’arrivo di quattro nuove figure fondamentali per le trame avvincenti e romantiche.Nuove dynamique con Maxi e HenryAl centro della nuovaci sono duesignificativi: Maxi Saalfeld e Henry Sydow. Maxi, che ha già fatto il suo ingresso nelle puntate tedesche, è destinata a rivestire un ruolo crucialenarrazione. Figlia di Katja, cugina di Werner e ex compagna di Markus, Maxi è un giovane medico venuta al Fürstenhof per concludere il suo dottorato.