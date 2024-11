Gaeta.it - Nuova ricerca svela i misteri della forma del fotone e la sua interazione con la materia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente studio dell’Università di Birmingham ha gettatoluce sulla comprensionenatura dei fotoni, le particelle che compongono la luce. Pubblicata sulla rivista Physical Review Letters, laoffre un’analisi rivoluzionaria su come i fotoni vengono generati da atomi e molecole e, soprattutto, su come interagiscono con l’ambiente circostante. Grazie a questa indagine dettagliata, itori hanno gettato le basi per nuove tecnologie che potrebbero rivoluzionare diversi settori, dalla comunicazione alla rilevazione di patogeni.La complessità dell’tra luce eLa connessione tra luce eè un tema di grande interesse per gli scienziati, in particolare per chi studia la fisica quantistica. Ogni singolopuò esistere e propagarsi attraverso innumerevoli possibili percorsi e modalità.