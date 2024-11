Panorama.it - Natale in casa Cupiello addobba il Manzoni

Per Vincenzo Salemme, recitare al teatroha un sapore del tutto particolare, perché proprio lì, poco più che ragazzino, aveva festeggiato gli ottant’anni del suo grande maestro Eduardo de Filippo. E oggi, recitare su quel palco (come interprete e regista) una delle commedie eduardiane per eccellenza, rende l’emozione ancora più palpabile.Dopo il tutto esaurito dello scorso anno in tutti i teatri italiani, dal 26 novembre all’8 dicembre, torna alin, in una versione leggermente modernizzata dallo stesso Salemme, ma capace allo stesso tempo di essere fedele all’originale. La trama è presto spiegata: il giorno dell’antivigilia diLucasi sveglia con un pensiero fisso: preparare il presepe più bello di tutta Napoli, quel presepe che suo padre decorava per lui, e che lui allestisce per i suoi figli, che però non sembrano per nulla apprezzare.