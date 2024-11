Spazionapoli.it - Napoli, Buongiorno svela un segreto di Meret: le sue parole

Il difensore dei partenopei Alessandrohato uno dei segreti di Alexdurante un’intervista.Alessandrosi è integrato al meglio nello spogliatoio azzurro, si è reso da subito disponibile e ha stretto i rapporti con alcuni compagni in particolare. Tra questi vi è anche Alex, i due sono stati ritrovati spesso assieme in giro per. Ne ha parlatondo undell’estremo difensore ex Spal e Udinese.“Con Simeone efaccio giochi da tavolo o escape room”,l’hobby degli azzurriIn una recenta intervista a Cronache di Spogliatoio, Alessandroha parlato del suo rapporto con gli azzurri e ha risposto all’affermazione di Lukaku secondo cui giocare ai videogame potesse aiutare l’intesa tra i compagni.“Con Simeone efaccio giochi da tavolo o escape room”,l’hobby degli azzurri (LaPresse) spazio