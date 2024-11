Gaeta.it - Morto Alessio Lori: un colpo di pistola segna la fine del latitante legato al narcotraffico romano

Un drammatico episodio ha scosso il quartiere Africano di Roma, dove, noto con il soprannome di "Chiappa", è stato trovato senza vita in un Bed & Breakfast di via Tripoli. La scoperta del corpo, avvenuta alcuni giorni fa, ha subito attirato l'attenzione delle autorità e degli inquirenti, i quali, dopo un'analisi preliminare, suggeriscono che si tratti di suicidio., ex luogotenente del boss albanese Elvis Demce e coinvolto nel traffico di droga, aveva un passato tormentato,to da tensioni interne e vendette nel crimine organizzato.La morte di: le circostanzeè stato trovato riverso a terra nella sua stanza, con undiin fronte. Lautilizzata per il tragico gesto era stata rinvenuta accanto a lui.