Zon.it - Maxi-blitz contro lo streaming illegale: smantellata rete internazionale, coinvolta anche Salerno

Un giro d’affaridi dimensioni straordinarie, basato sulle IPTV pirata, è stato smantellato grazie all’operazione “Taken Down“, condotta dalla Procura di Catania in collaborazione con forze dell’ordine e magistrature di diversi paesi europei ed extraeuropei. L’indagine, coordinata da Eurojust ed Europol, ha coinvolto oltre 270 agenti della Polizia Postale, che hanno eseguito 89 perquisizioni in Italia e 14 all’estero.Un business illecito da 250 milioni di euro al meseL’organizzazione, strutturata in modo capillare, rubava e rivendeva illegalmente i contenuti live e on demand di piattaforme come Sky, Netflix, DAZN e Prime Video a costi drasticamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato. Le IPTV illegali raggiungevano oltre 22 milioni di utenti, generando profitti mensili stimati in oltre 250 milioni di euro.