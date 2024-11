Ilfattoquotidiano.it - Massimo Adalberto Benassi, il dirigente italiano dietro la rinascita del Deportivo La Coruña: “Qui si vive un clima differente”

Destinata a sprofondare nel dimenticatoio del calcio europeo, oggi ilLaha riacquisito un’identità e una struttura ben definita. Il merito è soprattutto di un: il suo nome èe oggi è l’amministratore delegato del club galiziano. Un progetto rinnovato con uno sguardo alla tradizione: “Il club è riconosciuto per tutto quello che fatto in passato e per quello che si sta costruendo negli ultimi anni. Ha uno dei progetti più giovani ma innovativi della Spagna“, ha dichiarato a gianlucadimarzio.com. Non solo Barcellona, Real Madrid e le grandi della Liga: il Depor e, stanno lavorando per tornarci. Con un ruolo da protagonista.Idee innovative e chiarezza: quella che negli ultimi anni è sempre mancata da quelle parti: “Grazie alla nuova società abbiamo estinto i debiti precedenti.