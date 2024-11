Puntomagazine.it - Massimiliano Gallo in scena al Teatro Ricciardi con “Stasera punto e a capo”

Leggi su Puntomagazine.it

Aldi Capua va inlo spettacolo “” conMercoledì 11 dicembre alle ore 20:30 aldi Capua va inuna serata leggera e divertente con lo spettacolo “” ove l’attore napoletanoassieme al pubblico è pronto per un viaggio a partire dagli anni ottanta. Lo spettacolo apriguarda il periodo della sua adolescenza, tra gli eventi salienti e non, vuole mettere uned andare dac, non buttando il tutto di buono che ci è stato in passato. Anche tanta musica anni ottanta eseguita da una band di cinque musicisti diretta dal maestro Mimmo Napoletano, poi la cantante Pina Giarmanà, l’attrice Shalana Santana e lo stessoche si esibirà con diversi brani. Incon l’attoreanche Gianluca Mirra, Giuseppe di Colandrea, Davide Costagliola e Fabiana Sirigu.