Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 57-47, Eurolega basket in DIRETTA: i transalpini rimangono a +10, le V-nere provano a ricucire lo strappo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-47 Maodo Lo ristabilisce subito il +10!55-47 ALESSANDRO PAJOLAAA! TRIPLAAAAA55-44 Hifi emula perfettamente il compagno: parziale di 6-0 e +11, time-out immediato di coach Luca Banchi!52-44 Ouattara dall’arco: i padroni di casa ristabiliscono il +8!49-44 Cordinier sfrutta il tabellone: 11 punti per lui.49-42 TJ Shorts si mette in proprio: canestro e +7!47-42 Tap-in perfetto di ‘Momo’ Diouf: lasi sblocca nella ripresa e torna a -5.47-40 2/3 per Isaia Cordinier a cronometro fermo.47-38 Ovattara va fin in fondo per il massimo vantaggio: +9.45-38 1/2 per Hayes in lunetta.21:35sono pronte a riprendere le ostilità: si riparte dal 44-38 con cui si era concluso il primo tempo!21:30 20 punti di uno scatenato Will Clyburn, con 7 punti di Isaia Cordinier e 5 di Tornike Shenglia per le V-