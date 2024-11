Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 44-38, Eurolega basket in DIRETTA: Shorts e Lo guidano il sorpasso parigino, +6 all’intervallo lungo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: si vasul punteggio di 44-38 in favore delball sulla!44-38 2/2 per Isaia Cordinier a cronometro fermo.44-36 Dentro il libero di TJ.Fallo tecnico fischiato a Luca Banchi!43-36 Risponde subito Tyson Ward con la stessa moneta per il +6.40-36 TORNIKE SHENGELIA! LA TRIPLA DELL’ORGOGLIO.40-33 Rimbalzo ed appoggio sfruttando il tabellone per Hayes: +7in difficoltà!38-33 Maodo Lo inarrestabile da tre: uno-due micidiale, time-out chiamato subito da coach Luca Banchi!35-33 Hifi concretizza ildall’arco!32-33 Appoggio di Cavaliere per il -1: time-out di coach Luca Banchi a -3’53” dalla seconda sirena.30-33 Piazzato di Maodo Lo allo scadere dei 24?: 10 punti per il play teutonico e -3