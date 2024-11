Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 28-30, Eurolega basket in DIRETTA: match equilibrato anche nel secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-33 WIIILLL CLYBUUURNNN!! TRIPLAAAAAAA28-30 Maodo Lo attacca il ferro: 8 punti per il campione del mondo con la Germania nel 2023.26-30 Will Clyburn da due.26-28 Tripla di Malcolmnon molla: ancora -3!23-28 2/2per ‘Momo’ Diouf.23-26 2/2 per TJ Shorts ai liberi:rimane in scia!21-26 Appoggio di Tornike Shengelia per il +5.Inizia la seconda frazione!Si chiude il primo: laè avanti 21-24 a Parigi!21-24 Hayes col semi-gancio:ritorna a -3!19-24 Seconda tripla consecutiva di Maodo Lo (ex Olimpia Milano).16-24 Taglio di Matt Morgan: +8a meno di tre minuti dalla prima sirena.16-22 Maodo Lo perfetto da tre: primi punti per il tedesco.13-22 Will Clyburn in contropiede: ancora +9e 15 punti per l’ex Efes.