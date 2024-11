Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 novembre: la rassegna stampa

Sulledila nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen che ha raggiunto la maggioranza risicata per una manciata di voti. In Italia crisi nel governo con Forza Italia che si oppone alla maggioranza sul taglio del canone Rai e vota con l’opposizione. In Medio Oriente la tregua sembra reggere ma Israele invita di cittadini a non tornare a Sud. Calcio: la Juve si salva con un pareggio in Champions contro l’Aston Villa