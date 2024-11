Calciomercato.it - Lazio-Ludogorets, la Nord non ci sta: la protesta furiosa contro la Uefa

Leggi su Calciomercato.it

Netto il malumore dei tifosi biancocelesti dopo la decisione dell’di vietare la trasferta di Amsterdam con l’Ajax ai tifosi lazialiAll’Olimpico si gioca, quinta giornata di una Europa League che fino a questo momento ha consegnato una squadra totalmente padrona della classifica a punteggio pieno come quella biancoceleste. Dopo la vittoria col Bologna gli uomini di Baroni che cercano l’ottavo successo di fila che ipotecherebbe o quasi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.Tifosi(LaPresse) – calciomercato.itAnche se il prossimo impegno europeo dellaè di quelli tosti, in casa dell’Ajax del 12 dicembre. Ma sul match della Johan Cruyff Arena ci sono già polemiche importanti, relative alla chiusura della trasferta per i tifosi biancocelesti. “Alcuni tifosi della S.