Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori in nero e senza tutele in un albergo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Diciotto dipendenti somministrati in frode alle norme di legge, attraverso un contratto di “associazione” ritenuto simulato con la finalità di evadere i contributi, le imposte e gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Sono gli esiti di un accertamento effettuato dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna e dai militari della Guardia di Finanza di Cervia, che ha consentito di intercettare un sodalizio che faceva capo ad un socio occulto di una impresa che, attraverso "compiacenti amministratori", gestiva una Cervia. Le indagini sono partite nell’estate del 2023 a seguito del controllo effettuato dai militari della Tenenza Gdf di Cervia all’interno della struttura alberghiera, dove è stato trovato un lavoratore ine privo del regolare permesso di soggiorno. L’attività investigativa, proseguita insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro, stando alla nota stampa di quest’ultimo, ha consentito "di portare alla luce un meccanismo ideato per evadere i costi del lavoro, attraverso l’utilizzazione fraudolenta di cuochi, camerieri e personale addetto alla reception, assunti e immediatamente somministrati da un’altra azienda – con sede legale a Roma - il cui legale rappresentante altro non era che un semplice prestanome".