Gamberorosso.it - L'avanzata silenziosa i tè frizzanti (che per alcuni fanno concorrenza al vino)

Dopo la kombucha, i proxy e i dealcolati in generale, ecco che arrivano gli Sparkling Tea (tè). Il mondo delle bevande a zero gradi alcolici continua a mettere sugli scaffali nuove alternative, puntando sempre più a prodotti “premium” che strizzano l’occhio al fine dining. Lo Sparkling Tea Sixty Stone Mountain Rare Tea Collection è l’ultima “etichetta” lanciata dall’azienda Saicho circa un mese fa. Il prezzo? Sessanta sterline a bottiglia (70 euro circa), che rappresenta il segno di come il mercato dei no-low si muove su più strade e cerca di acquisire un pubblico sempre più vasto.Tè e le bollicineUna «categoria relativamente nuova» scrive Drinks Business, «ma che sta avendo un successo fenomenale ancora in fase di crescita». Gli Sparkling Tea si basano sulla selezione e miscelazione di té diversi e, a differenza di uno spumante, o di unche viene privato dell'alcol, vanno incontro a una fermentazione non alcolica o l’aggiunta di anidride carbonica.