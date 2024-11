Sport.quotidiano.net - Lampard torna in panchina: è il nuovo allenatore del Coventry City

Londra, 28 novembre 2024 - Nuova esperienza per Frank. L'ex centrocampista della Nazionale inglese, accostato nelle settimane scorse anche alladella Roma prima dell'ufficialità del ritorno di Claudio Ranieri, è infatti stato nominato tecnico del, che attualmente occupa il 17° posto in Championship, con un bottino di 17 punti ottenuti in altrettante giornate di campionato. Il 46enne prende il posto di una figura storica per il club come Mark Robins, che è stato esonerato dopo quasi otto anni alla guida della squadra.ha firmato un contratto di due anni e mezzo: il debutto avverrà sabato in occasione della sfida contro il Cardiff. "Frank sa cosa c'è bisogno" "Sono felice che Frankabbia accettato di unirsi al nostro club come head coach.