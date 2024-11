Ilnapolista.it - La sentenza Diarra ha scatenato il panico tra i club. La Fifa studia e raccoglie pareri

Lahailtra i. E lafa sapere che stando come muoversi. Al momento il governo del calcio ancora non sa come riparametrare la sua giurisdizione su una materia delicatissima come quella sui contratti dei calciatori. La Corte Suprema dell’Unione Europea ha stabilito che gli attuali regolamentisullo status e il trasferimento dei giocatori – che dicono che un giocatore che rescinde un contratto prima della sua scadenza senza giusta causa è tenuto a pagare un indennizzo al– sono contrari ai principi di libera circolazione dell’Unione. Insomma: i giocatori dovrebbero essere liberi di andarsene più o meno quando vogliono.Laal momento ha sospeso tutto. E sta lavorando ad una raccolta di “back” tra gli stessima non solo, nella speranza di venirne a capo.