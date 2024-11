Quotidiano.net - La realtà virtuale e la potenza del 5G. Tim e Ducati: emozione e innovazione

Tim e, insieme. E con loro Qualcomm per un viaggio destinato a regalare emozioni. Ci sono i vertici di Tim Enterprise nel salottodi Borgo Panigale. Il numero uno del progetto ’The Speed of Innovation’ che ha voluto legare lae la velocità del 5G alle Rosse, Elio Schiavo è accanto a Fabio Iaione, country manager di Qualcomm, ma ad accendere i riflettori sul progetto-accordo destinato ad avere seguito (oltre allo sport), in tutti gli altri settori della vita di tutti i giorni, è Claudio Domenicali, ad di Borgo Panigale. Grazie al 5G e alle nuove soluzioni digitali di virtual reality proposte dal Gruppo Tim – guidato dall’amministratore delegato Pietro Labriola – sarà possibile per i visitatori del Museoimmergersi a 360 gradi nell’atmosfera del box del Team ufficialein MotoGp e ripercorrere la storia di uno dei modelli più iconici di Borgo Panigale, la 916.