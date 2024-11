Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Gimbo: “Adesso basta sofferenze. Spero smetta di saltare”

Ancona, 28 novembre 2024 – L’altra sera nel programma televisivo della Rai “Belve”, incalzato dalla conduttrice Francesca Fagnani, Gianmarco Tamberi ha parlato senza mezzi termini del suo amore per il basket (“se avessi giocato ancora sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza, io non amo il mio sport”), di quanto sia stato duro lasciarlo in favore del salto in alto, e naturalmente, del rapporto difficile con il padre, ormai un refrain delle sue interviste (“un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere che sport fare”). Sui temi toccati a “Belve” e sul futuro diecco sua madre, Sabrina Piastrellini, che già in passato era intervenuta sul turbolento rapporto tra l’ex marito Marco e il figlio campione. Tamberi festeggia con la madre Qual è il suo pensiero diquando Gianmarco parla del padre? “Mi dispiace molto.