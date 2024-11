Movieplayer.it - La figlia di Gisèle Pelicot racconterà il processo per stupro di massa subito da sua madre in un documentario

Ililperdiche ha coinvoltoe il marito colpevole. Ladi, Caroline Darian, sarà la voce narrante di unavvincente cheilper lodiche ha coinvolto i suoi genitori. Il docufilm, intitolato "Chemical Submission, May Shame Change Camp" esplorerà anche l'uso di droghe per commettere abusi sessuali. Darian è diventata un'attivista dopo che, nel novembre 2020, la sua vita si è distrutta a causa della scoperta che il suo amato padre, con cui aveva un rapporto stretto, aveva drogato e violentato suainsieme a dozzine di estranei per oltre 10 anni. Il caso è ancora in corso: i .