Oasport.it - Judo, i ranking mondiali aggiornati: Bellandi numero 1 nei -78 kg, cinque italiani in top5

Nel weekend del 7-8 dicembre si disputerà il Grand Slam di Tokyo 2024, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di. In attesa del prestigioso evento nipponico, che assegnerà un massimo di 1000 punti, andiamo a scoprire nel dettaglio la situazione dei migliorineidelle varie categorie di peso.Alice, grazie ai 2200 punti totalizzati con l’oro olimpico di Parigi, conserva la leadership della classifica nei -78 kg appena davanti alla sua rivale tedesca Anna-Maria Wagner. Seconda posizione per la campionessa del mondo in carica Odette Giuffrida nei -52 kg, l’argento iridato di Abu Dhabi 2024 Assunta Scutto nei -48 kg e Manuel Lombardo nei -73 kg.Balzo importante dall’ottava alla quinta piazza per Matteo Piras nei -66 kg, ma si attestano in top10 anche Asya Tavano (settima nei +78 kg) e Antonio Esposito (decimo nei -81 kg).