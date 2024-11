Gaeta.it - Incidente stradale a Marigliano: giovane vittima e feriti tra i minorenni

Facebook WhatsAppTwitter Il tragicoavvenuto aha scosso la comunità, portando alla luce le problematiche legate alla sicurezza. Ieri sera, uno scontro tra un’auto e uno scooter ha determinato l’ennesima tragedia sulla strada, con la morte di undi diciassette anni e ferite due persone, tra cui un altro minorenne. La dinamica dell’è attualmente sotto indagine, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza nelle strade locali.L’mortale in via Nuova del BoscoIl sinistro si è verificato in via Nuova del Bosco, una zona spesso percorsa da veicoli e motocicli. I dettagli sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21:00, un’auto, condotta da un uomo di 45 anni, si è scontrata con uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi di diciassette anni.