Incendio a Tor Cervara l’odore acre avvertito anche a Nuovo Salario e Talenti | cittadini preoccupati

Leggi su Funweek.it

Nella notte del 24 novembre 2024 è avvenuto una Torda cui è esplosa una nuvola di fumo nero che ha colpitole zone di, mettendo in allerta iromani. Ieri, 27 novembre, sono stati analizzati i primi rilevamenti del rapporto Arpa Lazio che ha eseguito gli esami di campionamento dell’ambiente effettuati il 24 novembre. L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio ha lavorato sulla vicenda, valutando la qualità dell’aria con l’aiuto degli enti locali e sanitari che hanno si sono soffermati, invece, sui possibili rischi per la salute e ai comportamenti da seguire.I dati pubblicati sull’a TorPer quanto riguarda le diossine il valore che viene registrato è di 0,073 pg/m3, un valore che rientra nei limitise non esiste un modello di riferimento normativo in aria ambiente.