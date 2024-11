Gaeta.it - In arrivo uno sciopero di quattro ore nel trasporto pubblico, una mobilitazione che coinvolge molti settori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Domani, 29 novembre, il paese si prepara a unanazionale di notevole portata, con unogenerale ‘precettato’ che colpirà illocale e iaerei e marittimi, limitando la protesta a soleore. Questa decisione è il risultato di un lungo confronto tra i sindacati, in particolare Cgil e Uil, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , guidato da Matteo Salvini. La questione, però, non si limita a questo: gli altripubblici e privati, dalla sanità alla giustizia, continueranno a fermarsi per ben otto ore. Aggiornamenti e sviluppi sono attesi in tempo reale man mano che si avvicina la data fissata.Gli orari di stop differenziati perNel contesto dello, è previsto che illocale si fermi dalle 9 alle 13, mentre nel settore aereo lo stop sarà dalle 10 alle 14.