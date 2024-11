Il dono del Rovetta Calcio rende felici i bambini del Kenya

Leggi su Bergamonews.it

. Un piccolo gesto che ha resodi un villaggio africano. Due sacche delle divise dell’U.S., società della Val Seriana che milita in Seconda categoria, sono state donate aidi un villaggio nel distretto di Kilifi in.“Era una cosa che volevamo fare da tempo – racconta il presidente Cristian Barzasi -. Sapevamo che non era facile farle arrivare in un villaggio e abbiamo sfruttato un viaggio del nostro tesserato per portarle in Africa”.Le mute sono state infatti trasportate nel continente africano grazie ad un giocatore della prima squadra, il portiere Omar Zucca, in vacanza insieme alla compagna nel paese africano.Dopo aver ricevuto le sacche i ragazzi del villaggio hanno inviato un video messaggio di ringraziamento alla società seriana mentre indossano le divise donate dalla Bergamasca.