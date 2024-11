Ilgiorno.it - I laboratori nelle scuole per prepararsi al museo

Leggi su Ilgiorno.it

Dalla periferia una lezione sull’importanza della didattica esperienziale e sulla collaborazione tra pubblico e privato a favore della povertà culturale. È MusEdu arte e scienza tra scuola e, progetto ideato da Fondazione De Agostini, con la collaborazione dell’Università Bicocca e il patrocinio del Comune, costruito per leprimarie i che operano in contesti culturali difficili. Il progetto, gratuito, riguarda la formazione all’arte (per le classi terze) e alla scienza (per le classi quarte) per i bambini e docenti, conche preparano alla seconda fase, la visita al. Due quelli cittadini aderenti: la Pinacoteca di Brera e ilNazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. MusEdu coinvolge 12primarie, 1.600 studenti, 300 insegnanti e sei Istituti comprensivi di periferia: IC Renzo Pezzani (zona 4), IC Scialoia (zona 9), IC Console Marcello (zona 8).