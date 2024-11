Liberoquotidiano.it - ‘Happy Thanksgiving' da Stazione Spaziale Internazionale, ecco il menù - e cibo fluttua nello spazio

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2024 Un messaggio speciale edallal'equipaggio della NASA ha inviato un saluto alla terra in occasione del Giorno del Ringraziamento -day. Gli astronauti (disposti uno sopra l'altro durante il video messaggio) hanno mostrato il loro pranzo delcon le provviste che hanno preso il volo dentro laa gravità zero. "We have much to be thankful for.", il messaggio degli astronauti. From the International Space Station, our L'equipaggio della NASA Astronauts—Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore, and Don Pettit. Happyfrom NASA to all who celebrate. / NASA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev