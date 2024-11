Ilgiorno.it - Guerriglia urbana al Corvetto, vertice in Prefettura con il ministro Piantedosi e il sindaco Sala

Milano, 28 novembre 2024 – Al via alle 11, in, la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Milano, convocata dal prefetto Claudio Sgaraglia dopo i disordini aldi domenica sera, a seguito della morte di Ramy Elgaml, sbalzato da uno scooter inseguito dai carabinieri. Presenti, oltre al prefetto, ildell'Interno Matteo, ilGiuseppee il questore Bruno Megale. (DIRE) Milano, 28 nov. - Ildegli Interni MatteoUnche ieri pomeriggio il, pur senza svelare giorno e ora, aveva preannunciato, quando i cronisti gli hanno chiesto come si potesse far scendere la tensione al: “Ne parleremo con la, la Questura e ildell’Interno. Ho parlato con il prefetto.