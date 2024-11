Guardiola e i graffi in testa lo psicologo | Immagine inquietante ora c’è il rischio emulazione

Leggi su Sportface.it

“L’didopo il pareggio contro il Feyenoord? Impressionante. La suasta girando tanto, un adulto strutturato fa le sue valutazioni, ma ilc’è. Potrebbe scattare un sistema involontario di. Se uno come lui lo fa, perché non potrebbero farlo tutti gli altri?”. Intervenuto ai microfoni di LaPresse, loPietro Bussolotti, consigliere Cnop, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, ha parlato del gesto di Pepdopo il pareggio del suo Manchester City contro il Feyenoord in Champions League, che si è provocato deiinper il nervosismo e si è presentato con le ferite ben visibili nell’intervista post gara: “E’perché un uomo che dovrebbe saper gestire le emozioni. Non ha mandato un bel segnale alla sua squadra.