Ilgiorno.it - Giussanesi, 60 anni di gambe e cuore

Leggi su Ilgiorno.it

Il Gruppo sportivo Giovaniappartiene a quella categoria di società che hanno fatto e continuano a fare la storia del ciclismo. Una passione che nasce 60fa per essere al fianco dei giovani sia sotto l’aspetto sportivo sia umano. In tantiè riuscita a insegnare ai ragazzi l’umiltà, la passione e il sacrificio. Era l’aprile del 1964, un gruppo di amici e appassionati delle due ruote annunciano la costituzione di un gruppo sportivo a Giussano: nasce la Giovaniaffiliata, allora, all’Unione Velocipedistica Italiana (U.I.V.) che proprio in quell’anno assunse la nuova denominazione di Federazione ciclistica italiana. Il primo presidente fu Alessandro Agrati per moltialla guida del team, prima di passare il testimone a Raffaele Londra e per ultimo Rocco D’Aprile che da oltre trent’è in carica.